Son dakika haber: Malatya'ya yeni bir alışveriş merkezi kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Malatya'ya yeni bir alışveriş merkezi kazandırılıyor

07.10.2022 16:36
Son dakika haber: Malatya'ya yeni bir alışveriş merkezi kazandırılıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yimpaş binasında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yimpaş binasında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

İnceleme gezisine Başkan Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Noğay, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Mahalle Muhtarları ile ilgili firma yetkilileri katıldı.

Yimpaş binasının durumu ile ilgili çeşitli söylentilerin olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın Malatya ziyaretleri sırasında Yimpaş binasının devri noktasında talebimiz olmuştu. Bakanımızın uygun görmesi ile birlikte Belediyemize devri gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile birlikte tamirat, tadilat ve güçlendirme işleri yapıldı. Şu anda ince işçilik çalışmaları yapılmaktadır. İnşallah Malatya'mıza güzel bir alışveriş merkezi kazandırmış olacağız ve tamamen hizmete girmesi ile birlikte bin kişinin istihdam edilebileceği bir iş merkezi olacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize katma değer üretecek birçok yatırımı hayata geçirdik. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımların Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmaları gerçekleştirin mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında bazı temaslarda bulunduk. EXPO 2028 için sunumlarımızı gerçekleştirdik ve Malatya EXPO 2028'e ev sahipliği yapacak. Malatya artık Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı değil Türkiye'nin parlayan yıldığı değil, Avrupa'nın parlayan yıldızı değil Dünya'nın parlayan yıldızı olmuştur. İşte tescili de EXPO'dur. Doğru çalışırsanız, dürüst işler yaparsanız Cenab-ı Allah onun hakkını verir. İlk geldiğimiz günden itibaren Malatya mazisine layık istikbale hazırlanıyor ifadesini kullanmıştık.

Mazisi nasıl aydınlık parlaksa, istikbali de aynı aydınlık ve parlak olacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Selahattin Gürkan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Malatya'ya yeni bir alışveriş merkezi kazandırılıyor - Son Dakika

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