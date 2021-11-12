Son dakika haber: Mezitli'de zeytinler, kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının okutulması için toplandı

MERSİN (İHA) – Mezitli'de Zeytinli Cadde üzerinde 6 yıl önce oluşturulan zeytinlikte hasat sevinci yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kadınlarla birlikte topladığı zeytinler, kadının güçlendirilmesi ve kız çocuklarının okutulması amacıyla kullanılacak.

Mezitli Belediyesi, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Belediyesinin iştirakçi şirketi Mutlu Mezitli A.Ş, Mezitli Soroptimist Kulübü ve İçel Soroptimist Kulübü üyeleri kadınlar için ortak bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 yıl önce Mezitli Belediyesinin kent içindeki yeşil alanlara koruluk oluşturması projesi kapsamında Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından Zeytinli Cadde üzerinde hayata geçirilen zeytinlikte hasat sevinci yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve paydaşlar el birliği yaparak korulukta bulunan zeytinleri topladı. Kadınların şarkılar, türküler söyleyerek zeytin toplamaları renkli görüntüler oluşturdu. Toplanan zeytinler, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi aracılığı ile kadının güçlendirilmesi ve kız çocuklarının okutulması amacıyla kullanılacak.

"Çevre halkı da hasat sürecinde yer almalı"

Çok özel bir buluşma için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Sadece paydaşlar değil, bizim emekçi kadınlarımız da zeytin toplamaya destek verdi. Bu dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor. Sadece belediye çalışanları ve paydaşlar değil, vatandaşlarımızın da bu üretime destek vermesi gerekiyor. Çevre halkının da buraya gelerek hasat sürecinde yer alması gerekiyor. Kentin her yerinde bu yüksek yapıların arasında bu tür koruluklarımızın meyve vermeye başlaması bizim için çok büyük sevinç. Yakında diğer koruluklarımız da aynı hasat sevincini yaşayacağız. Bu yeşil alanların çoğalması bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklardan yaşlılara kadar halkımızın bizi seyretmek yerine gelip bizimle bu sevinci yaşamasını istiyoruz. Bunun ne kadar kendilerini mutlu edeceğini ve güzel zaman geçireceklerini göreceklerdir. Evlerinde oturmak yerine bu tür sosyal projeler içerisinde yer almanın kendilerini ne kadar mutlu edeceğini görmeleri gerekiyor" dedi.

İçel Soroptimist Kulübü adına konuşan Münire Yurdal da 50 yıldır kadınların statüsünü yükseltmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Topladığımız zeytinler ile Mezitlili kadınlara ekonomik katkı sağlamak istiyoruz. Buradan elde edilecek gelirle de çocuklara eğitim yardımı hedeflemekteyiz. Burada sadece Mezitli'ye nefes verecek yeşil bir alan oluşturulmamış aynı zamanda ekonomik ve sosyal destek sağlayacak bir imkan da sağlanmış. Çevre halkından bu alanların korunmasını ve geleceğimiz olan çocuklarımız için yaşatmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Yıldız Sevener ise "Mezitli Belediyesinin 2014 yılında bize hediye ettiği bu alanda zeytinlik oluşturmuştuk. Şimdi hasat için gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada elde edilen hasat, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi aracılığı ile kadının güçlendirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi ve Mezitli Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Sembol Tarhan da "Bu sabah erkenden kulüp üyelerimiz ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek zeytinlerimizi toplamaya başladık. Bu beton yığınları arasında böylesi bir zeytinliğe sahip olmak son derece önemli ve değerli. Burada olmanın en güzel tarafı da el ele şarkılar söyleyerek hasat yapmamız. Şarkılar söyleyerek birlikteliğimizi güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN