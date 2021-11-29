New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,01 artarak 35.250,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,24 artışla 4.651,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 15.737,1 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle geçen hafta düşüş kaydeden endeksler, yeni haftanın açılışında toparlanma gösterdi.

Şükran Günü tatili nedeniyle geçen hafta cuma günü yarım gün açık olan New York borsasında endeksler, Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesiyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti.

Bilim insanları yeni varyantı araştırmaya devam ederken, ABD dahil birçok ülke Omicron varyantının ilk olarak görüldüğü Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlama getirdiğini duyurdu.

Analistler, enflasyonda uzun süreli ve kalıcı yükseliş beklentilerinin güçlendiği bir ortamda Omicron varyantı endişelerinin, para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını kaydetti.

Yeni varyantın seyrinin ve ülkelerin alacağı tedbirlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, yeni haftada Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.