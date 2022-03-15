Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

15.03.2022 16:45
Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberlerine göre New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle güne yükselişle başladı.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,72 artarak 33.181,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 4.207,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 12.704,48 puana yükseldi.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklenenden az artış göstermesi endekslerdeki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Çin'de Kovid-19 vakalarındaki yükselişin talebi zayıflatacağı endişeleriyle emtia fiyatlarında dün yaşanan düşüş bugün de devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde azalarak 99 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 7'yi aşkın değer kaybederek 95 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yüzde 10'luk artış kaydetti.

Analistler, üretici fiyatlarındaki yıllık artışın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına zemin hazırlayan enflasyonist baskılara işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına dair artan iyimserlik ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakılmasıyla tahvil piyasalarından da çıkış hızlandı. Yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,08 seviyelerinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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