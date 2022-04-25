Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü

25.04.2022 14:50
Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü

Son dakika habere göre Pamukkale Hastanesi (PAÜ) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2015-2019-2021 yıllarından sonra bu yıl da "Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi "inde 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Hastanesi (PAÜ) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2015-2019-2021 yıllarından sonra bu yıl da "Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi "inde 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniği, "Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi "inde 4. kez sözlü bildiri ödülü aldı. PAÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş aldıkları ödül hakkında, "Bölgede tercih edilen bir merkez olarak bilimsel çalışmalarımızın da 4. kez ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırıyor. Son çalışmamız Covid 19 pandemisinde artan göğüs kafesi içindeki tümörlerin erken tanısı ve cerrahi şifaya kavuşma sıklığını araştırdık. Covid salgınıyla birlikte göğüs filmi çekilme sıklığı önceki yıllara göre yaklaşık üç kat artmasından dolayı bununla birlikte belirtisi olmadan tümör, kanser gibi hastalıkların tanısı da artmış oldu. Bu sayede erken evre hastalıklarda yapılabilen kapalı ameliyatlarımızın sayısı da arttı. Göğüs cerrahisi ekibi olarak bir yandan hastalarımıza şifa olmaya çalışırken bir yandan da bilimsel çalışmalarımıza devam etmekten mutluyuz" dedi - DENİZLİ

Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü
Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü

YORUMLAR
500
Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor Covid: Pekin'de vaka sayıları arttı, milyonlarca kişiye toplu test yapılıyor Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu

Pamukkale Üniversitesi, Koronavirüs, Pamukkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement