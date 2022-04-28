Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı

28.04.2022 10:41
Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı

Son dakika habere göre Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar avro olarak hesaplandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar avro olarak hesaplandı.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından, Rusya'nın petrol, doğal gaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatının incelendiği analize göre, Rusya'nın boru hatları aracılığıyla devam eden petrol ve doğal gaz ithalatı ve yüksek yakıt fiyatlarının birleşimi, ülkenin ihracat gelirinin önceki yıllara göre çok daha yüksek olmasını sağlıyor.

Analiz, Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol ve BP gibi büyük petrol şirketlerinin de Rusya ile iş yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Rusya'nın fosil yakıt sevkiyatlarının dörtte biri beş ülkedeki AB limanına ulaşıyor. Bu limanlar Rotterdam (Hollanda), Maasvlakte (Hollanda), Trieste (İtalya), Gdansk (Polonya) ve Zeebrugge (Belçika).

Verilere göre, savaşın başından bu yana Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar avro oldu.

Almanya, Rus fosil yakıtları için yaklaşık 9,1 milyar avro ödeyerek en büyük ithalatçı oldu.

İtalya'nın Rusya'dan fosil yakıt ithalatının 6,9 milyar avro, Çin'in 6,7 milyar avro, Hollanda'nın 5,6 milyar avro, Türkiye'nin 4,1 milyar avro ve Fransa'nın 3,8 milyar avroyu bulduğu hesaplandı.

AB, 44 milyar avroyla Rusya'nın toplam fosil yakıt ihracatının yüzde 71'ini oluşturdu.

Alman Dış İlişkiler Konseyi İklim ve Dış Politika Merkezi Başkanı Kira Vinke analize ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret farklı yönetişim modellerinde düzenli olarak gerçekleşirken, Almanya'nın uluslararası hukuku açıkça ve sürekli olarak ihlal eden bir ülkeden yüksek fosil yakıt ithalatını sürdürmesi kabul edilemez. Bu zorluğun yanıtı, doğal gaz gibi fosil yakıtlara veya nükleer enerjiye yeni bağımlılıkları teşvik etmek değil, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı STK Çevresel Girişimler Merkezi Ecoaction kurucu üyesi Anna Ackermann ise küresel toplum olarak fosil yakıtların savaş ve iklim yıkımı yarattığını anlamak gerektiğini belirterek, "Bugün, temiz enerji geçişini ilerleterek enerji güvenliğini ve dayanıklılığını seçerek önemli bir adım atabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

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Ukrayna, Enerji, Rusya, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı - Son Dakika


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