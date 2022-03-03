Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

03.03.2022 20:40

Son dakika haberi: Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti İSTANBUL Olumsuz hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi.

Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

İSTANBUL Olumsuz hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi. Fırtınanın etkisi bir haftada 10 liralık artışa neden oldu.

İstanbul'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti. Fırtınadan kaynaklı avlanan balık miktarının geçen haftaya göre azalması tezgahlarda etiketleri yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 10 TL arttı.

"Fırtına biterse fiyatlar düşer"

Yenikapı balıkçılar çarşısı esnafları havaların ısınmasıyla fiyatların gerileyeceğini söyledi. Balıkçı Şafak Gün, "Şu anda artık balık denizde azaldı. Buna ek olarak da fırtınanın gelmesinden dolayı fiyatlar yükseldi. Fırtına biterse balık fiyatları tekrar düşer. Buradan vatandaşlara söylemek istiyorum yasağın gelmesine son 1 ay kaldı. Bu son 1 ayı balık yiyerek değerlendirmek lazım. Fiyatlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre etiketlerde 10 TL artış oldu. Hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 45 TL, barbun 120 TL, çupra 100 TL, palamutun tanesi ise 40 TL. Vatandaşlarımızın balığa talebi şu an da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti
Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti
Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

YORUMLAR
500
Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar Fırtına balık fiyatlarını yükseltti Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Türk Lirası, İstanbul, Fırtına, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement