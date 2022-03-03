Son dakika haber... Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika

Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

İSTANBUL Olumsuz hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi. Fırtınanın etkisi bir haftada 10 liralık artışa neden oldu.

İstanbul'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti. Fırtınadan kaynaklı avlanan balık miktarının geçen haftaya göre azalması tezgahlarda etiketleri yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 10 TL arttı.

"Fırtına biterse fiyatlar düşer"

Yenikapı balıkçılar çarşısı esnafları havaların ısınmasıyla fiyatların gerileyeceğini söyledi. Balıkçı Şafak Gün, "Şu anda artık balık denizde azaldı. Buna ek olarak da fırtınanın gelmesinden dolayı fiyatlar yükseldi. Fırtına biterse balık fiyatları tekrar düşer. Buradan vatandaşlara söylemek istiyorum yasağın gelmesine son 1 ay kaldı. Bu son 1 ayı balık yiyerek değerlendirmek lazım. Fiyatlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre etiketlerde 10 TL artış oldu. Hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 45 TL, barbun 120 TL, çupra 100 TL, palamutun tanesi ise 40 TL. Vatandaşlarımızın balığa talebi şu an da devam ediyor" şeklinde konuştu.