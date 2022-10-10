Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor - Son Dakika
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Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor

10.10.2022 11:09

Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor Sivas'ta kadınların İMECE usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyorSİVAS Sivas'ta kadınların İMECE usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri...

Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor

Sivas'ta kadınların İMECE usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor

SİVAS Sivas'ta kadınların İMECE usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Ekonomik ve doğal olması nedeniyle tezek ve odunlarla yakılan tandırlar ekmek yapımı için hazır hale getirildi. Sivas'a özgü ata tohum olan Zeron buğdayından elde edilen unla yoğrulan hamurlar, dinlendirildikten sonra sac üzerinde ve tandırlarda pişiriliyor. Bin yıllık usullerle pişirilen bu ekmekler bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor. Bu ekmeklerin hazırlanması ve pişirilmesi bir hayli zahmet istediği için kadınlar yıllık ekmek ihtiyaçlarını bir araya gelip İMECE usulüyle hazırlıyor.

"Çok zahmetli bir iş"

Döne Kuyucu, ekmek pişirmenin çok zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Yufkamız Sivas'a özgü Zeron buğdayından üretilmiş undan yapılıyor. Un, tuz, su ile birlikte hamur yumuşak bir kıvam da yoğurulur. Hamur bir buçuk saatlik dinlendirilmesinin ardından yumak alırız. Hamurların incecik açılmasının ardından sacın üzerinde pişirilir. Pişirilmesinin ardından bir yıl bayatlamadan tüketilebilir. Tandırımızda ekonomik açıdan daha uygun ve organik olduğu için tezek ve odun yakıyoruz. Tandırda yufkanın haricinde gilik ve tereyağlı çörek yapıyoruz. Bu ürünler imece usulü olarak 4-5 komşu bir araya gelir ve her gün bir kişiye pişirilir. Emek tek kişinin yapabileceği bir iş olmadığı için komşular birbirine yardım eder. Çok zahmetli bir iş yoğurma açma ve tandırda pişirme aşaması zordur. Çünkü elimizi tandırın içine sokarak ekmeği tandıra yapıştırıyoruz. Bu yüzden zahmetli bir ekmek" dedi.

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Kaynak: İHA

Altınyayla, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tezek ateşinde pişen bu ekmek bayatlamadan 1 yıl tüketilebiliyor - Son Dakika
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