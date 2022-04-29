Son dakika haber | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 353,9 milyon lira net kar - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 353,9 milyon lira net kar

29.04.2022 12:03
Son dakika haber | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 353,9 milyon lira net kar

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar liranın üzerine taşırken, net karını yüzde 79'luk artışla 353,9 milyon liraya yükseltti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar liranın üzerine taşırken, net karını yüzde 79'luk artışla 353,9 milyon liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılına ait ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Banka, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar liranın üzerine taşırken, net karını yüzde 79'luk artışla 353,9 milyon liraya yükseltti. Kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86'lık artışla 42,9 milyar lira seviyesine ulaştı.

2022 mart ayı sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 22,6 civarında gerçekleşti ve brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,1 düzeyinde seyrederek bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,04 olarak gerçekleşti.

-"17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin 15'ine doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın kalkınma misyonu doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan elde ettikleri kaynakları ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet eden yatırımlarla buluşturduklarını belirterek, "Banka olarak 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin 15'ine doğrudan ve dolaylı katkı sağlıyoruz. Müşterilerimiz için çevresel ve sosyal aksiyon planları hazırlayarak çevresel sosyal kapasitelerinin geliştirilmesine aracılık ediyor; aynı zamanda kredi vadesi boyunca çevresel ve sosyal performanslarını da izliyoruz." ifadesini kullandı.

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında 2021'de Avrupa Birliği tarafından Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde temin edilen 80 milyon avroluk hibeyi Türkiye'ye kazandırdıklarını kaydeden Öztop, "17 Aralık 2021 itibarıyla almaya başladığımız başvurular 14 Mart 2022 itibarıyla son buldu.

Proje Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam oranının ve iş gücü piyasasına erişimlerinin artırılmasını amaçlıyor. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nden yararlanmak isteyen KOBİ ve işletmelerimiz büyüklüklerine göre 15 bin avro ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda, söz konusu hibeden yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr

Yatırım, Türkiye, Kredi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 353,9 milyon lira net kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ilk çeyrekte 353,9 milyon lira net kar - Son Dakika
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