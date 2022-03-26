Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,56 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 1,75'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,785315
|-3,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222559
|-2,29
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,55
|-1,06
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,19
|-0,94
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,035863
|-0,79
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,057952
|-0,48
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,08522
|-0,46
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,866264
|-0,23
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,295271
|-0,12
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|2,246578
|-0,07
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020864
|-1,75
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018767
|-1,73
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020874
|-1,66
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021386
|-1,24
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020251
|-1,06
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,022505
|-1,06
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,075037
|-1,04
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019846
|-1,04
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,02047
|-1,03
|AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019323
|-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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