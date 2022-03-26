Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

26.03.2022 11:06
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,56 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,56 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 1,75'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,785315-3,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222559-2,29
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,55-1,06
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,19-0,94
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,035863-0,79
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,057952-0,48
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,08522-0,46
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,866264-0,23
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,295271-0,12
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon2,246578-0,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020864-1,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018767-1,73
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020874-1,66
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021386-1,24
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020251-1,06
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,022505-1,06
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,075037-1,04
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,019846-1,04
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,02047-1,03
AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF0,019323-0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırım, Tragger, Fiba, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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