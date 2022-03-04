Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak

04.03.2022 09:07
Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak

Bir son dakika haberine göre Son dönemlerde artışa geçen konut fiyatları sebebiyle gayrimenkul yatırımcılarının yeni rotası arsa ve arazi yatırımı olmaya başladı.

Son dönemlerde artışa geçen konut fiyatları sebebiyle gayrimenkul yatırımcılarının yeni rotası arsa ve arazi yatırımı olmaya başladı.

Özellikle pandemi sonrası artışa geçen ve büyük ilgi gören toprak yatırımları son olarak inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları ile birlikte yeni bir ivme kazandı. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirlere yakın arsa ve araziler yatırımcıların yeni rotası oldu.

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Toprak yatırımı Türkiye'de vazgeçilmeyen gayrimenkul yatırımlarının başında geliyor. Dönemsel olarak değişkenlik gösteren arsa ve arazi yatırımları özellikle son 3 yılda büyük bir artış gösterdi. Bunun sebeplerinin başında ekonomik getiri ve kalıcı bir yatırım gerçekleştirme düşüncesi yatıyor. Kent merkezlerindeki yoğun nüfus artışı ve sosyal yaşamdaki bir takım zorluklar da bu düşünceyi tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her yatırımda olduğu gibi arsa ve arazi yatırımında da dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Bu kriterlere dikkat edilmeden yapılacak olan toprak yatırımı da ölü bir yatırım olabilir" dedi.

Orta ve uzun vadeli yatırım olarak kabul edilen tarla, arsa, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul yatırımlarının getirisi o arazinin çevre gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Özkan Aydemir, doğru bir şekilde yapılan arsa ve arazi yatırımının uzun vadede çok ciddi getiriler sağladığını ancak bu konuda işin uzmanı kişilerden danışmanlık alınması gerektiğini söyledi. Aydemir dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı;

"Arsa ve arazi yatırımında duygusal düşünmemek ve yatırım yapılan bölgelerin son 10 yıllık prim oranları, nüfus artış oranları, yeni imar planları ve gelişim hızı. Doğru ve gerçek fiyat değerlemesi yapılması gayrimenkul yatırımlarının en önemli kriterlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden alırken kazanmaya dikkat edin! Arsa-arazinin sit alanında olup olmadığını ve taşınmazın hazineye mi yoksa şahıslara mı ait olduğunun tespit edilmesi. Tapunun hisselimi yoksa müstakil olup olmadığının belirlenmesi de oldukça önemli bir yatırım kriterdir. Hisseli tapularda ileriye dönük ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Yerleşim alanlarına yakınlık ve uzaklığı, doğalgaz, elektrik ve su kullanılabilir durumda olması, resmi kadastro yolu mevcut olup olmaması gibi faktörlerde ilgili yatırımın kısa vadede alış ve satış fiyatlarını doğrudan etkilemektedir." - BURSA

Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak
Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak

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Gayrimenkul, Yatırım, Bursa, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! 2022 arsaya yatırım yılı olacak - Son Dakika


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