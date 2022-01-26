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Son dakika haberi | Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırımları tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırımları tamamlandı

26.01.2022 10:49
Son dakika haberi | Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırımları tamamlandı

Son dakika habere göre Çelikler Holding, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Çelikler Holding, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santralin çevre yatırımları devam ederken enerji üretimine ara verilmedi.

Santralde önceliğin çevre ve insan sağlığı olduğuna, bu nedenle baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri yapımına önem verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırım çalışmalarını tamamladık. Yatırımlarımızla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelecek olan santralimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak ve vatandaşımıza ucuz elektrik üretimine devam edecektir. Milli ve yerli kaynağımız olan kömür de enerji üreterek en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Wet FGD Baca Gazı Arıtma ve Filtreleme Sistemleri'nde mekanik montajlar tamamlandı. Kısa süre içerisinde bu devreye alma işlemleri de tamamlanmış olacaktır. Böylece santralimiz, arıtma sistemleriyle çevreye daha duyarlı hale gelecektir."

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Çelikler Holding, Elbistan, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırımları tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çevre yatırımları tamamlandı - Son Dakika
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