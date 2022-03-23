Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

23.03.2022 11:29
Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Son dakika haberine göre Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik endişeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, dün New York borsasında yaşanan yükselişin ardından bugün Asya borsalarında da teknoloji şirketleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş ise risk iştahını azaltan temel faktör olmaya devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflaması da devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 artarak 3.271 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,92 yükselerek 2.735 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 artışla 28.040 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 121,4 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 121 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 primle 22.171 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 57.791 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Ukrayna, Rusya, India, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:36:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement