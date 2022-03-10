Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı

10.03.2022 09:56
Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.054,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.054,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,90 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.054,59 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,67'yle ulaştırma oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,56 artışla 2.042,70 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve iki ülke arasındaki diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işsizlik oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika


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