Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

18.03.2022 13:04
Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.139,80 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.139,80 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,21 puan artarak 2.139,80 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,41 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,50 ile turizm oldu.

Analistler, yükselen petrol fiyatları ve Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizliklerin sürmesi ile küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öğleden sonra Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna savaşının başlamasının ardından, 28 Şubat'ta politika faizini olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Bankanın faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, karar metninde yapacağı yönlendirmeler ve farklı araçların devreye alınıp alınmayacağı kritik olacak.

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Rusya Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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