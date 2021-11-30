Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,90 11,73 9,97 Sarkuysan 19,35 17,85 8,40 Kordsa Teknik Tekstil 35,00 32,58 7,43 Koza Altın 129,10 120,60 7,05 Verusa Holding 53,35 50,00 6,70 Karsan Otomotiv 4,16 3,91 6,39 Koza Madencilik 20,06 18,94 5,91 Doğuş Otomotiv 47,76 45,72 4,46 İş GMYO 2,60 2,49 4,42 Tofaş Oto Fabrikası 86,05 82,50 4,30 Alarko GMYO 28,52 27,40 4,09 QUA Granite Hayal Yapı 13,11 12,67 3,47 MLP Sağlık 32,24 31,16 3,47 Çimsa 32,76 31,78 3,08 Brisa 30,08 29,30 2,66 Tümosan Motor ve Traktör 19,38 18,89 2,59 Türkiye Sigorta 5,26 5,13 2,53 Parsan 35,66 34,78 2,53 Logo Yazılım 48,76 47,56 2,52 Türk Telekom 9,83 9,60 2,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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