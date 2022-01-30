Son dakika haberi! Çanakkale'de Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla "Işık Göründü Töreni" düzenlenecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Çanakkale- İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları kapsamında, "Işık Göründü Töreni"ne katılacağını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, önceki hafta hava şartlarından dolayı ertelenen törenin 1 Şubat Salı günü gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çanakkale'nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydeden Bülent Turan, bunun en büyük örneklerinin bölgede devam eden çalışmalar olduğunu aktardı.

Çanakkale-İzmir kara yolundaki tünellerin ulaşımda büyük bir kaliteyi beraberinde getireceğini anlatan Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız günden bir sonraki gün bile daha ileride olmadığımızda biz bu işi eksik yapmış sayarız. Çanakkale'mizde 2007 sonu itibarıyla tescilli araç sayısı 54 bin civarıyken, bu sayı bugün 138 bine yükselmiş durumda. 2,5 katından fazla. Dolayısıyla trafik yoğunluğunun olmaması, hemşehrilerimizin kaliteli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için ulaşım yatırımlarımızı son derece önemsiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla salı günü düzenlenecek törene katılacağız. 1700 metre ve 4100 metre olan Ayvacık Küçükkuyu tünellerimiz tamamlandığında sadece ulaşımda mesafeyi kısaltmayacak. Trafik güvenliği sağlamasının yanında ekonomiye yıllık 80 milyon lira tasarruf ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de çok önemli katkı sunacak. Emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor; şehrimize ve bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi heyecanımıza ortak olmak adına törene davet ediyoruz."

Ayvacık-Küçükkuyu tünel çalışması

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor.

Şu anda 45 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından 5 dakika sürecek.

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, 1200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor.

Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yolda ulaşım, tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.