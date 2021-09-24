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Son dakika haberi | Castrol Ford Team Türkiye, yeni kupalar kazanmak için Balkan Ralli Kupası'nda - Son Dakika

Son dakika haberi | Castrol Ford Team Türkiye, yeni kupalar kazanmak için Balkan Ralli Kupası'nda

24.09.2021 11:39
Son dakika haberi | Castrol Ford Team Türkiye, yeni kupalar kazanmak için Balkan Ralli Kupası'nda, System.String[]

Son dakika haber... Castrol Ford Team Türkiye, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kentinde Avrupa ve Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı olarak düzenlenen Sırbistan Rallisi'ne katılıyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kentinde Avrupa ve Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı olarak düzenlenen Sırbistan Rallisi'ne katılıyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, bugün başlayan ve üç gün sürecek yarışa "Gençler" ve "İki Çeker" kategorisinin lideri olarak katılıyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, Sırbistan'da Ford Fiesta Rally4 araçlarıyla mücadele edecek. İkili, Ford Fiesta Rally4 araçlarıyla Sırbistan'da Balkan Ralli Kupası'nı Türkiye'ye kazandırmak için önemli puanlar peşinde koşacak.

Sırbistan Rallisi'ni daha önce kazanan Murat Bostancı, bu yarışta Ali Türkkan'ın pilot koçu olacak. Ali Türkkan'ın co-pilotluk görevini Onur Vatansever yapacak.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 2015'te Sırbistan Rallisi'ni kazanan pilotu Murat Bostancı da bu yarışta Ali Türkkan'ın pilot koçluğu görevini üstlenecek.

"Gençler" klasmanında Türkiye'nin ilk şampiyonluğu için ter dökecekler

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Ali Türkkan, Sırbistan Rallisi öncesinde "Gençler" ve "İki Çeker" kategorilerinde Balkan Ralli Kupası'nda lider konumda yer alıyor.

Takımın bu yarış sonrasındaki hedefi her iki kategoride de Balkan Ralli Kupası'nı Türkiye'ye kazandırabilmek. Bu başarı ise Türkiye'nin ralli branşında gençler klasmanında kazanacağı ilk şampiyonluk olacak.

Castrol Ford Team Türkiye ve genç pilotu Ali Türkkan, Balkan Ralli Kupası'nda şu ana kadar elde ettikleri puanlarla şimdiden Avrupa Ralli Kupası finaline katılmaya hak kazanmış durumda. Avrupa Ralli Kupası finali ise 4- 6 Kasım'da Almanya Lausitz'de düzenlenecek.

Sırbistan, Türkiye, Ralli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Castrol Ford Team Türkiye, yeni kupalar kazanmak için Balkan Ralli Kupası'nda - Son Dakika Ekonomi


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