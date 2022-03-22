Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü

22.03.2022 17:25
Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü

Son dakika ekonomi haberi: Çin'de dün yaşanan yolcu uçağı kazasının ardından bugün borsaya açık hava yolu şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Çin'de dün yaşanan yolcu uçağı kazasının ardından bugün borsaya açık hava yolu şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Kaza yapan uçağın ait olduğu China Eastern Hava Yolları'nın hisseleri Şanghay Borsasında yüzde 6,15, Hong Kong Borsasında yüzde 5,82 değer kaybetti.

Hong Kong Borsasında işlem gören ülkenin diğer büyük hava yolu şirketlerinden Air China'nın hisseleri yüzde 1,25 ve China Southern Hava Yolları'nın ise yüzde 0,45 geriledi.

Hong Kong Borsasından işlem gören Cathay Pasifik Hava Yolları'nın hisseleri yüzde 0,77, Şanghay Borsası'nda işlem gören Hainan Hava Yolları'nın hisseleri yüzde 1,08 düştü.

China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşmüştü.

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.

Boeing 737-800'lere uçuş yasağı ihtimali sektörü endişeye sevk ediyor

Öte yandan olayın ardından Boeing 737-800 tipi uçaklara uçuş yasağı getirilebileceğine yönelik endişeler sektörü tedirgin ediyor.

Yaklaşık 1200 737-800'ün hizmet verdiği Çin, dünyada bu modelin en çok kullanıldığı ülke konumunda bulunuyor. China Eastern halihazırda elindeki 89 adet 737-800'ün uçuşunu geçici olarak durdurdu.

Boeing'in, ilk kez 1997'de piyasaya sürdüğü model, dünyanın en tercih edilen dar gövdeli yolcu uçakları arasında bulunuyor.

Uçağın normal hava koşullarında sebebi anlaşılmayan şekilde aniden düşmesi ve düşünün gizemli şekilde burun üzeri dalışla gerçekleşmesi kuşkulara yol açıyor.

Uçağın neden aniden irtifa kaybettiği ve bu şekilde düştüğü henüz bilinmiyor.

737 Max'lere uçuş yasağı getirilmişti

Boeing'in aynı segmentte ürettiği yeni nesil "737 Max" tipi yolcu uçaklarına, uçuş kontrol yazılımdaki bir hatanın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da ise Etiyopya'da iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından çok sayıda ülkede ve Çin'de uçuş yasakları getirilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Firmanın yazılım hatasını düzeltmesinin ardından ülkeler uçuş yasaklarını kaldırmış, Çin Sivil Havacılık İdaresi de 2 Aralık 2001'de uçakların yeniden seferlere başlamasına izin vermişti.

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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Yolcu Uçağı, Boeing 737, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çin'de uçak kazasının ardından yerel hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü - Son Dakika
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