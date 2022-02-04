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Son dakika haberi | Ekvator Enerji Grubu'ndan Iğdır'da HES yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ekvator Enerji Grubu'ndan Iğdır'da HES yatırımı

04.02.2022 10:15
Son dakika haberi | Ekvator Enerji Grubu'ndan Iğdır'da HES yatırımı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ekvator Enerji Grubu, Iğdır'da bulunan 9,36 megavat kurulu güce sahip Bayra Hidroelektrik Santrali'ni (HES) satın aldı.

Ekvator Enerji Grubu, Iğdır'da bulunan 9,36 megavat kurulu güce sahip Bayra Hidroelektrik Santrali'ni (HES) satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji Grubu'nun 10. santral yatırımı olan Bayra HES ile 3 bin 702 meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yenilenebilir enerji kaynaklı santral yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Iğdır'da satın aldığımız 9,36 megavatlık santralle toplam kurulu gücümüzü 103,08 megavata çıkardık. Tüm santrallerimizden elde edilen elektrik üretimi sayesinde, 6 milyon 878 bin 304 ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 144 bin 444 ton karbon emisyon azaltımıyla daha yeşil bir dünya için üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ekvador, Enerji, Iğdır, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Ekvator Enerji Grubu'ndan Iğdır'da HES yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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