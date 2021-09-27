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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

27.09.2021 15:29
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,570229-1,58
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237406-1,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,854584-1,09
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,348502-0,44
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,028175-0,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,551271-0,23
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,428084-0,10
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,024539-0,07
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,658932-0,06
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,961073-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,889732-3,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043585-2,95
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,771602-2,95
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,086601-2,80
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,116861-1,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,342719-0,76
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,459955-0,66
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,170504-0,65
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,318337-0,61
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,236571-0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,375052-0,92
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,011595-0,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,473630-0,64
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,195872-0,25
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,456281-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,228254-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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