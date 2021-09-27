Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570229
|-1,58
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237406
|-1,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,854584
|-1,09
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,348502
|-0,44
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028175
|-0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,551271
|-0,23
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,428084
|-0,10
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,024539
|-0,07
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,658932
|-0,06
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,961073
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,889732
|-3,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043585
|-2,95
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,771602
|-2,95
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086601
|-2,80
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,116861
|-1,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,342719
|-0,76
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,459955
|-0,66
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,170504
|-0,65
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,318337
|-0,61
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,236571
|-0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,375052
|-0,92
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,011595
|-0,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,473630
|-0,64
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,195872
|-0,25
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,456281
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,228254
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi