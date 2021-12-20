Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,78 ile "Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 9,09 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 8,79 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,732925
|10,78
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,080056
|9,09
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,078695
|8,79
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,895986
|8,77
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,765679
|8,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,125969
|8,68
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,219726
|8,65
|İş Portföy Altın Fonu
|0,101311
|8,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,132031
|8,61
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|2,369045
|8,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi