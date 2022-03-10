Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti - Son Dakika

Ford Otosan, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli şanzıman ile elektrikli araç üretiminde hedef büyüttü.

Ford Otosan Operasyonlar Lideri Güven Özyurt, AA muhabirine, şirketin 6 yıldır Türkiye'nin, 10 yıldır da Türk otomotiv sektörünün ihracat lideri olduğunu, 5 kıtada 85 ülkeye araç ve yedek parça ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskişehir Fabrikası'nda tanıttıkları Türkiye'nin "ilk ve tek yerli şanzımanı"nın çoklu ve öngörülü vites geçişi gibi çok gelişmiş özelliklere sahip olduğunu anlatan Özyurt, şöyle konuştu:

"Ford Trucks olarak Ecotorq motor ve arka aksın ardından, şanzımanı da Eskişehir Fabrikası'nda üreterek araçtaki yerlilik oranını yüzde 90 seviyesine yükselttik ve bu sistemlerin üçünü de üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdik. Ürün geliştirme çalışmalarımız sırasında 5 farklı ülkede, farklı iklim koşullarında, toplamda 17 bin saat ve 1 milyon kilometre üzerinde yolda karşılaşabilecek her koşulu değerlendirerek geliştirdik. Sunduğu birçok özellikle rekabet gücümüze büyük katkısı olacak yerli şanzımanımızı Ekim 2021'den itibaren Türkiye pazarında sattığımız F-MAX hariç tüm araçlarda kullanmaya başladık. 2022 sonuna kadar tüm pazarlara yerli şanzıman sunmayı hedefliyoruz."

"Otomotivin elektriksel dönüşümünde muazzam bir rol üstleniyoruz"

Ford Transit Custom'un 2021'de Avrupa'nın en çok satılan Ford aracı olduğu belirten Özyurt, "Kocaeli tesislerimizde şu anda Ford Avrupa'nın ilk ticari elektrikli aracı olan E-Transit'i inşa ediyoruz. Ayrıca Ford'un elektrifikasyon stratejisini ve Avrupa'daki ticari araç liderliğini geliştiren tamamen elektrikli modellerin yer aldığı yeni nesil Ford Transit Custom serisi, Türkiye'de Ford Otosan tarafından üretilecek." dedi.

Özyurt, 2021'de, elektrikli ve bağlantılı versiyonların da olacağı yeni nesil ticari araç projelerinin 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi için 20,5 milyar liralık yatırım planı açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bahsettiğimiz bu yatırım, Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümünde büyük katkılar sağlayacak. Yatırım dönemi 6 yıl sürecek, etkisi 10 yılı aşacak bu yatırımımız sayesinde Ford Otosan'ın araç üretim kapasitesi kamyon hariç 650 bine, batarya montaj fabrikası kapasitesi 130 bin adede ulaşacak. Bu yatırımla doğrudan 3 bin kişilik, yan sanayide de yaklaşık 15 bin kişilik ek istihdam sağlıyoruz. Böylelikle Türk otomotiv endüstrisinin elektriksel dönüşümünde muazzam bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin artmasıyla Kocaeli fabrikalarımız Türkiye'nin ilk ev entegre üretim tesisi olurken Ford'un elektrikli ticari araç üretim üssüne dönüşecek. 2021'de dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Ford Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa'daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda 2022'nin ikinci çeyreği itibarıyla üretileceğini duyurduk. Kocaeli tesislerimizde şu anda Ford Avrupa'nın ilk ticari elektrikli aracı olan E-Transit'i üretiyoruz. Bu sene Avrupa'nın en güçlü motoruna sahip tam elektrikli ticari aracı E-Transit'i hattan indireceğimiz için çok mutluyuz."

Özyurt, Ford'un tamamen elektrikli modellerin yer aldığı yeni nesil Ford Transit Custom serisinin de Türkiye'de Ford Otosan tarafından 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli olarak üretileceğine değinerek, Ford-Volkswagen stratejik iş birliği kapsamında Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari aracının da yine Kocaeli'nde üretileceğini aktardı.

"Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz"

Ford Otosan'ın, Ford tarafından Avrupa genelinde satılan transit ürün grubunun yüzde 88'ini ürettiğini dile getiren Özyurt, "Ford Otosan, geçen yıl Avrupa ticari pazar liderliğinde üst üste yedinci yılını kutladı. 455 bin adetlik üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisiyiz. Kocaeli'nde bulunan hafif ve orta ticari araç fabrikalarımızda, Ford'un Avrupa'nın en çok satan ticari araç markası olan transit ürün gamının yüzde 88'ini üretiyoruz." diye konuştu.

Özyurt, Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 71'inin Ford Otosan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2021'de Avrupa'da ticari araç pazarı, pandemiye ve devam eden yarı iletken tedarik sorununa rağmen e-ticaretin desteğiyle yüzde 11 büyüdü. Ford, 2021'de ticari araçlar iş kolunda güçlü performans gösterdi ve satışlarını yüzde 11 artırmayı başardı. Ford Avrupa'nın lider ticari araç markası olmayı aralıksız 7 yıldır sürdürürken, yüzde 14,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık pazar payına ulaştı. 2021'de Ford Otosan'ın ihracat adetleri pazarda görülen büyümenin ve Ford'un yüksek performansının etkisiyle yıllık yüzde 14 yükseldi ve 288 bin 511 adet oldu. İhracat adetlerimizdeki artış, maliyet artı ihracat anlaşmalarımız, kur etkisi ve olumlu satış miksi sonucunda, ihracat gelirlerimizde yıllık yüzde 57 artış oldu."

Geçen yıl, 2020'ye göre yurt içi satışlarının yüzde 37, yurt dışı satışlarının ise yüzde 106 arttığına işaret eden Özyurt, "Sektördeki gelişmeler sayesinde yaşanan büyüme sonucu bugün 42 ülkeye ve yüzde 41 ihracat seviyelerine ulaştık. Satışlarımızın yüzde 75'ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. 2021 yılında Avrupa'nın en büyük pazarları olan Almanya ve Fransa'da yer aldık. Önümüzdeki iki yılda Avrupa'nın merkezinde Hollanda, Avusturya ve İsviçre pazarlarına da girdikten sonra Ford Trucks olarak İskandinav pazarlarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"F-MAX talebine yetişemedik"

Geçen yılın F-MAX talebine yetişemedikleri bir yıl olduğunu dile getiren Özyurt, "Yılı yüzde 18,5 civarında pazar payıyla kapattık. Ödüllü kamyonumuz, global ölçekte büyümemiz açısından bir lokomotif görevi görüyor. Bugün geldiğimiz noktada Belçika, Lüksemburg ve Batı Avrupa'nın en büyük pazarları olan Almanya ve Fransa dahil olmak üzere 2021 yılında 42 ülkeye ulaştık. Toplam ihracatımızın yüzde 55'ini, Avrupa ihracatının ise yüzde 70'ini F-MAX ile gerçekleştirdik. F-MAX sayesinde tüm ihracatımızı yıllık bazda 2 katından fazla artırmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.