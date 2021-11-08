Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,73
|-1,88
|Doğan Holding
|2,76
|2,80
|-1,43
|Erbosan
|128,50
|130,00
|-1,15
|Deva Holding
|24,04
|24,30
|-1,07
|Ülker Bisküvi
|19,81
|19,99
|-0,90
|Pegasus
|91,65
|92,45
|-0,87
|Aksa
|23,18
|23,38
|-0,86
|Anadolu Grubu Holding
|29,22
|29,40
|-0,61
|Ford Otosan
|198,30
|199,40
|-0,55
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|2,06
|-0,49
|Gübre Fabrikaları
|69,60
|69,85
|-0,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|50,15
|-0,30
|Coca Cola İçecek
|88,55
|88,80
|-0,28
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|11,63
|-0,26
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,26
|21,30
|-0,19
|Enerjisa Enerji
|11,58
|11,60
|-0,17
|Netaş Telekomünikasyon
|17,46
|17,49
|-0,17
|Çimsa
|28,82
|28,86
|-0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi