Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,66 3,73 -1,88 Doğan Holding 2,76 2,80 -1,43 Erbosan 128,50 130,00 -1,15 Deva Holding 24,04 24,30 -1,07 Ülker Bisküvi 19,81 19,99 -0,90 Pegasus 91,65 92,45 -0,87 Aksa 23,18 23,38 -0,86 Anadolu Grubu Holding 29,22 29,40 -0,61 Ford Otosan 198,30 199,40 -0,55 Emlak Konut GMYO 2,05 2,06 -0,49 Gübre Fabrikaları 69,60 69,85 -0,36 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 50,15 -0,30 Coca Cola İçecek 88,55 88,80 -0,28 Şok Marketler Ticaret 11,60 11,63 -0,26 Biotrend Çevre ve Enerji 21,26 21,30 -0,19 Enerjisa Enerji 11,58 11,60 -0,17 Netaş Telekomünikasyon 17,46 17,49 -0,17 Çimsa 28,82 28,86 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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