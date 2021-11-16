Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,65
|1,72
|-4,07
|Halkbank
|4,84
|5,01
|-3,39
|Şekerbank
|1,20
|1,24
|-3,23
|Enka İnşaat
|12,74
|13,16
|-3,19
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,38
|22,06
|-3,08
|Gözde Girişim
|7,80
|8,01
|-2,62
|İş GMYO
|2,41
|2,47
|-2,43
|Vakıflar Bankası
|3,95
|4,04
|-2,23
|SASA Polyester
|33,08
|33,76
|-2,01
|İş Finansal Kiralama
|3,29
|3,35
|-1,79
|Coca Cola İçecek
|92,50
|94,15
|-1,75
|Vestel Beyaz Eşya
|6,78
|6,90
|-1,74
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,32
|-1,72
|Arçelik
|38,82
|39,44
|-1,57
|İskenderun Demir Çelik
|16,24
|16,48
|-1,46
|Türk Traktör
|180,40
|183,00
|-1,42
|Eczacıbaşı İlaç
|6,48
|6,57
|-1,37
|Kardemir (D)
|7,66
|7,74
|-1,03
|Doğan Holding
|2,91
|2,94
|-1,02
|Esenboğa Elektrik
|28,52
|28,80
|-0,97
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi