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Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem - Son Dakika

Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem

12.11.2021 13:04
Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye İş Bankası, Visa B2B connect sistemi üzerinden Türkiye'de ilk yurt dışı para transferini gerçekleştiren banka olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Visa B2B connect sistemi üzerinden Türkiye'de ilk yurt dışı para transferini gerçekleştiren banka olduğunu duyurdu.

Visa'nın B2B Connect uygulamasına ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, " İş Bankası'nın ticari müşterilerinin, karşı banka sisteme üye olsun veya olmasın dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba para transferi yapmasına imkan sağlıyor. Platform, Visa'nın global ağı sayesinde ticari müşteriler için EUR veya USD cinsinden uluslararası para transferlerinin hızlı ve uygun maliyetlerle gerçekleşmesine imkan veriyor. B2B Connect ayrıca çifte öngörülebilirlik de sağlıyor. Böylece hem paranın karşı tarafa iletim süreleri hem de işlem bedeli baştan şeffaf olarak belli oluyor" denildi.

"ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI"

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Her alanda müşterilerini inovatif ve katma değerli çözümlerle buluşturma anlayışı çerçevesinde hareket eden bankamızda, bu ihtiyaca yönelik olarak bireysel müşterilere sunduğumuz alternatiflere, ticari müşterilerimiz için sunduğumuz bu hizmeti de ekledik. Visa B2B Connect uygulaması ile ticari müşteriler, dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba ithalat transferi yapabiliyor. Bu çözüm ile müşterilerimize zaman ve maliyet açısından öngörülebilirlik avantajı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bankamızın Türkiye'de bu sistemi kullanan ilk banka olmanın yanı sıra dünyadaki ilk bankalardan biri olması da memnuniyet verici" dedi.

ULUSLARARASI ÖDEMELERİN BASİTLEŞTİRİLMESİ İŞLETMELER İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, "Uluslararası ödemelerin basitleştirilmesi ve modernleştirilmesi, yurt dışıyla çalışan işletmeler için önemli bir ihtiyaç. Blockchain teknolojisini kullanan ve ödemelerin güvenle gerçekleşmesini sağlayan Visa B2B Connect platformu ile geleneksel yurt dışı para transferi yöntemlerindeki takip zorluğu ve yüksek maliyetler ortadan kalkıyor. İş Bankası iş birliği ile ülkemizde ilk defa pazara sunulan Visa B2B Connect hizmetinin yenilikçi teknolojisiyle ticari işletmelerin uluslararası para transferlerine yepyeni bir boyut getireceğine inanıyor, çözümün hayata geçmesinde emeği olan herkesi kutluyorum" diye konuştu.


Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem
Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem

İş Bankası, Türkiye, Banka, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: İş Bankası'ndan yurt dışı para transferlerinde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi


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