Son dakika haberi | Kahramankazan'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kahramankazan'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi

28.03.2022 11:04
Son dakika haberi | Kahramankazan'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi

Son dakika ekonomi haberine göre Kahramankazan'da, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.

Kahramankazan'da, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Çiftçiler reflektörlerini traktörlerine düzenlenen törenle taktı.

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan ""Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında düzenlenen törenle, traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Salı Pazarı'nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerin pazar alanına getirdiği traktörler renkli bir görüntü oluşturdu. Tören kapsamında traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı.

Başkan Oğuz: "Kurallara uyalım"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda ilçede traktör kullanımının yüksek oranda olduğunun altını çizdi. Hayata geçirilen projenin bu açıdan oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, "Değerli çiftçilerimiz ve traktör sahiplerimize bu anlamlı hediyeyi vererek, başlattığımız bu kampanya farkındalık yaratması açısından oldukça önemli. Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Çiftçiler de proje kapsamında kendilerine reflektör hediye edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA

Son dakika haberi | Kahramankazan'da Reflektör Tak, Görünür Ol projesi

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Kahramankazan, Ziraat Odası, Hisarcık, Traktör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kahramankazan'da 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi - Son Dakika


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