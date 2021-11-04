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'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı

04.11.2021 12:37
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde desteklenmeye hak kazanan 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' projesinin sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde desteklenmeye hak kazanan 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' projesinin sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.

"Kaş Belediyesinin önemli bir yatırımı"

Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, imzalanan projenin, Kaş Belediyesinin önemli bir yatırımı olduğunu, halka hem sosyal hem de fiziksel kazanımlar getireceğini söyledi. Projeyle yöresel değerlerin bölge halkı için gelir kapısı ve istihdam unsuruna dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Ulutaş, buna ulaşmak için kırsala özgü ürünlerin ve Kaş Yörük Göç Yollarının yeniden ele alındığını aktardı. Ulutaş, Kaş Belediye Başkanlığı sahipliğinde Kaş Kaymakamlığı, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Antalya Orman Dışı Hizmetler Şube Müdürlüğü işbirliğinde planlanan proje kapsamında yürütülecek çalışmalara değindi.

"Kırsala özgü ürünler"

Kırsala özgü ürünlerin ön plana çıkacağını belirten Başkan Ulutaş, "Kaş kırsalına özgü Barak Kilimi, Gömbe Tarhanası, Köyre Kasaba Tahini, Margaz Üzümü, Zeytinyağı Sabunu gibi ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve bunların kooperatif aracılığıyla satılması, halka temizlik-hijyen eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. Bu ürünler için geleneksel ürün işareti alınarak, değer kazandırılacaktır. Yörük kültürüne ait Barak Kiliminin uluslararası standartlarda üretilmesine ve geleneksel ürün işareti alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Planlamada, Boğazcık Köyü'nde Barak Kültürünü Yaşatma Merkezi, kök boya atölyesi ve ürün satışı için pazaryeri kurulması da yer almaktadır. Projenin bir diğer ayağında ise kırsal kesimin kalkınmasına destek olabilmek için Yörüklerin Göç Yolu olarak kullandığı alan, eko turizm rotasına dönüştürülecektir. Bunun için Yörük Göç Yollarının onarımı ve sarnıçların dokusuna kavuşturulması için restorasyonu, Yörük kültürüne ait tanıtımları içeren tanıtım malzemeleri üretilmesi ve ürünlerin satışı gibi faaliyetler kararlaştırılmıştır" diye konuştu. - ANTALYA

'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı
'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Mutlu Ulutaş, Hisarcık, GÖÇ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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