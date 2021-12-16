En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,36 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,89 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: