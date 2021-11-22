Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,52 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,47 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,149288 4,25 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,495019 3,52 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 6,777547 3,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,200905 3,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048283 3,41 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,140752 3,31 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,189700 3,24 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,066942 3,24 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,292242 3,16 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,625877 3,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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