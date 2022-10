Son dakika haberi: KÖMÜRDER'den Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamadan sonra gösterilen olağanüstü seferberlik ve çabaya dernek olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, yazılı açıklamasında maden ocağında meydana gelen kazanın camiayı derinden üzdüğünü aktardı.

Kazada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"KÖMÜRDER olarak olayın ilk anından itibaren Amasra'ya giderek, arama kurtarma çalışmaları için gösterilen olağanüstü seferberlik ve çabaya biz de elimizden gelen tüm katkıyı sunduk. Kazanın ilk anından itibaren arama ve kurtarma dahil her türlü çalışma devletin bütün kurumları tarafından koordineli bir şekilde titizlikle yürütülmüştür. Çevre illerden tahlisiye ekipleri takviye amaçlı olay yerine gelmiş ve çalışmalara destek olmuştur. Biz de halen olay yerinde olup gerekli her türlü çalışmayı yakından takip etmekte ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaktayız. Böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz."