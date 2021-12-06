Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyonu Projesi'nin (KAAN) bu yıl sonuna kadar ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kösereisoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında, KAAN'nın etkili iletişim ve koordinasyonu sağlamayı, kamu kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanarak mesleğe aidiyet duygusunu geliştirmeyi, suçu meydana gelmeden önlemeyi, olayların genel kolluğa seri şekilde iletilmesini sağlamayı, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve teslimini gerçekleştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Kösereisoğlu, projenin Kasım 2018'de İçişleri Bakanlığınca alınan karar sonrasında pilot olarak uygulanmaya başlandığını söyledi.

Birçok ülkede benzer projelerin uygulandığına dikkati çeken Kösereisoğlu, bu kadar kapsamlı, bilgi teknolojilerini kullanarak, ülke geneline yayılmış ve altyapısı sağlam bir sistemin Avrupa'da benzerinin olmadığını kaydetti.

Öncelikle özel güvenliğin aktif şekilde çalıştığı kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma alanları gibi stratejik noktaların dahil edildiğini anlatan Kösereisoğlu, projeyle etkin, verimli özel güvenlik hizmeti sunulmasının amaçlandığını bildirdi.

Pilot bölge olarak İstanbul'da başlayan ve başarılı olan KAAN'ın, Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere ülke geneline yayıldığını belirten Kösereisoğlu, "KAAN'ın, 2021 yılı sonuna kadar ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor." diye konuştu.

"KAAN Projesi'nin çok başarılı mobil uygulaması var"

KAAN Projesi'nin 2019 Eylül'ünde kullanıma sunulan çok başarılı mobil uygulamasının olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Bu uygulama, arka planda bizim ÖGNET dediğimiz özel güvenlik networkünden yararlanıyor. ÖGNET, özel güvenlik şirketlerinin, çalışan güvenlik görevlileri ve projelerini emniyete bildirdikleri platform. KAAN da bu sistemde akredite olmuş güvenlik görevlilerinin bilgileriyle çalışıyor. Mobil uygulama, aktif görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından mobil marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. KAAN halen ülke genelinde özel güvenlik izni verilen 19 bin hizmet noktasında, 140 bin özel güvenlik görevlisi ve 21 bin 500 genel kolluk personelinin katılımıyla aktif şekilde devam ediyor."

Projeyle kanun gereği kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik personelinin görevlerinin genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi, söz konusu personelin mesleki motivasyon ve tatmin duygularının gelişmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Kösereisoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özel güvenliğin her zaman emniyetin asayiş hizmetlerini destekleyici bir rolü vardı ancak şimdiye kadar emniyet ve özellik güvenlik arasında doğrudan bir köprü kurulmamıştı. Bir olay gerçekleştiğinde normal bir vatandaş gibi 155'i arar, bilgi verirdi. Emniyet tarafından yapılan bir dizi çalışmayla özel güvenlikle asayişin arasında köprü kuruldu ve KAAN hayata geçti. Polis, istihbarat ağına özel güvenlik personelini de dahil etti."

Kösereisoğlu, KAAN'ın tek yönlü kanal olmadığını bildirerek, emniyet tarafının da özel güvenlik görevlileriyle iş birliği içinde çalışmak için kendi bünyesinde çeşitli eğitimler aldıklarını söyledi.

KAAN'ın kamu ve özel sektörün bir arada çalıştığı, kamu güvenliğini tamamlayıcı rolü olan çok özel bir proje olduğunu dile getiren Kösereisoğlu, "Proje çok yeni ve yeni olmasına karşın faydası da ölçülebilir durumda. Proje, alınan geri bildirim ve ölçümlemelerle geliştirilmeye açık." dedi.