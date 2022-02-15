Son dakika haberi... Rekabet Kurulunda bazı özel hastanelerin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Bazı özel hastanelere yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinden oluşan, toplam 27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlandığını belirten Küle, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı çevrim içi takip olanağı sunulduğunu bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi neticesinde Samsun'da, Derebahçe Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Hospitalpark Sağlık Hizmetleri AŞ, Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ile Medicana Hastane İşletmeciliği AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük ve Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ile MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, Bursa'da ise ASG Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. AŞ, Hayat Sağlık Tesisleri AŞ'nin aralarında fiyat tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini bu nedenle adı geçenlere 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını dile getirdi.

Samsun'da, Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ile Medicana Hastane İşletmeciliği AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün ve Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ile MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, Bursa'da ASG Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. AŞ, Atek Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, C.Y.L. Turizm Gıda Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. AŞ, Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi İktisadi İşletmesi, Hayat Sağlık Tesisleri AŞ, Medika-Bil Özel Sağlık Hizmetleri Tur. Yat. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Medicana Hastane İşletmeciliği AŞ, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ, Pedmer Özel Çocuk Sağlığı Merkezi Tic. Ltd. Şti, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Remzi Avcı Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, Sina Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ve Bursa Özel Sağlık Tesisleri AŞ, Uludağ Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin iş gücü piyasalarındaki rekabeti sınırlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini belirten temsilci, bu nedenle adı geçenlere ilgili kanun maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasını talep etti.

İdari para cezasının uygulanmasında ana merkez konumunda bulunan Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi İktisadi İşletmesi, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Medicana Hastane İşletmeciliği AŞ'nin sorumlu tutulmasını isteyen temsilci, bununla birlikte MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Medicana Hastane İşletmeciliği AŞ bakımından Samsun ve Bursa'daki eylemlerin tek bir ihlal olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Temsilci, Bursa'da ASG Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. AŞ, Atek Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, C.Y.L. Turizm Gıda Sağlık Hizmetleri İnşaat San. ve Tic. AŞ, Hayat Sağlık Tesisleri AŞ, Medika-Bil Özel Sağlık Hizmetleri Tur. Yat. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Pedmer Özel Çocuk Sağlığı Merkezi Tic. Ltd. Şti., Sina Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ve Bursa Özel Sağlık Tesisleri AŞ ve Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneğinin rekabete hassas bilgi değişiminin söz konusu madde kapsamında olduğunu belirterek, taraflar arasındaki söz konusu eylemlere bireysel muafiyet verilemeyeceğini, bu nedenle adı geçenlere ilgili kanun çerçevesinde idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan soruşturma temsilcisi, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. AŞ Bursa Şubesi, Medi Bafra Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Özel Ack Ürotaş Üroloji Tıp Merkezi Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri AŞ, Realist Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Cihaz İnş. Tur. Tic. ve San AŞ, Romatem Fizik Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ, Rom-Mer Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Özel Hastaneler Platformu Derneğinin 4054 sayılı Kanunu ihlal etmediklerinden idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

Şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını ve somut olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını savunarak, delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.