Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü

28.04.2022 09:59
Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta 11 Ağustos sonrası 136 köyde toplam bin 477 çiftçi, sel nedeniyle zarara uğradı.

Sinop'ta 11 Ağustos sonrası 136 köyde toplam bin 477 çiftçi, sel nedeniyle zarara uğradı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında zararın büyüklüğünün yaklaşık 15 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 Ağustos sel afeti dönemi sonrası il genelinde çiftçinin uğradığı tarımsal zararlar verilerini açıkladı. Buna göre Sinop'ta sel afetinin en büyük zarara uğrattığı Ayancık ilçesinde 63 köy, Türkeli ilçesinde 33 köy başta olmak üzere, Erfelek'te 6 köy, Durağan'da 4 köy, Gerze'de 3 köy, merkez ilçece 14 köy olmak üzere toplamda 136 köyde hasar tespit çalışmaları yapıldığı bildirildi. Yapılan tespitlerde ise toplamda 15 milyon 536 bin 903 TL hasar olduğu belirtildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sel sonrası dönemi için hasar tespit çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Acil Destek Ödeneği talep edildiği ve iki dönem halinde yapılan ödenekle 8 milyon 217 bin 497 TL aktarımı yapıldığı belirtildi. Devamında, "Süreç içerisinde bakanlığımız kaynaklarından Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü aracılığı ile büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık zararlarına istinaden Ayancık ilçesinde 22 çiftçimize 703 bin 500 TL, Türkeli ilçemizde 22 çiftçimize 398 bin 450 TL olmak üzere 1 milyon 101 bin 950 TL ödeme gerçekleşmiştir. Merkez, Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze ve Türkeli ilçelerimizde Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Ödeneği kapsamında bin 288 çiftçiye 8 milyon 217 bin 497 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İlimizde Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri kapsamında toplamda 9 milyon 319 bin 447 TL ödeme gerçekleşmiştir" denildi. - SİNOP

Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü
Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü

YORUMLAR
500
Siirt'te Sel Nedeniyle Tarım Alanları Zarar Gördü Siirt'te Sel Nedeniyle Tarım Alanları Zarar Gördü Denizin ısınmasıyla 'çarpan' balığı kendini gösterdi Denizin ısınmasıyla 'çarpan' balığı kendini gösterdi

Türk Lirası, Çiftçi, Sinop, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak
09:52 Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 11 Ağustos sel afetinde Sinop'ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement