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Son dakika haberleri | "5 yılda borsaya yatırımı alışveriş kadar kolay hale getireceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "5 yılda borsaya yatırımı alışveriş kadar kolay hale getireceğiz"

04.01.2022 11:13
Son dakika haberleri | "5 yılda borsaya yatırımı alışveriş kadar kolay hale getireceğiz"

Son dakika haberleri... Yeni nesil yatırım platformu Finfree'nin Kurucusu Senih Mete Dal, sundukları basit, anlaşılır ve bilgilendirici yapıdan destek alan yatırımcıların seanslık, günlük ve haftalık bazda önemli kazançlar sağladığını söyledi.

Yeni nesil yatırım platformu Finfree'nin Kurucusu Senih Mete Dal, sundukları basit, anlaşılır ve bilgilendirici yapıdan destek alan yatırımcıların seanslık, günlük ve haftalık bazda önemli kazançlar sağladığını söyledi. Dal, hedeflerinin, 5 yıllık bir dönemde Türkiye'de borsaya yatırım yapmayı alışveriş kadar kolay hale getirmek olduğunu belirtti.

Hisse senetlerinin yeniden gözde yatırım aracı olarak dikkat çektiğini belirten Dal, borsada kazanmak isteyenlere 'akıllı' ve 'sağduyulu' davranmaları çağrısında bulundu.

Borsa İstanbul'daki bazı hisse senetlerinde son bir aylık dönemde elde edilen kar miktarının altın, döviz, konut ve diğer emtialara göre çok daha yüksek olduğunu söyleyen Dal, "Böyle dönemlerde sakin kalıp akıllıca hareket etmek gerekiyor. Finfree'de tam olarak yapmak istediğimiz de bireylere doğru şekilde hareket etmelerini sağlayacak araçlar sunmak" dedi.

SEANSLIK, GÜNLÜK VE HAFTALIK KAZANÇ İMKANI

Son dönemde borsadaki gelişmeleri, yatırımcının gözünden değerlendiren Senih Mete Dal, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde küresel bir finans devinin, Türkiye'de yüzde 58'lik bölümüne sahip olduğu özel bir bankanın yatırımcının elinde bulunan hisselerinin tamamını satın almaya hazır olduğunu duyurması, Borsa İstanbul'da sadece banka hisselerine değil, diğer tüm şirketlere yatırım yapanların da kazanmasını sağladı. Öte yandan savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketler de yine yatırımcısına bu dönemde önemli getiriler sağladı. Avrupa'nın Kovid-19'un etkisinde daha fazla kalması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının başlaması da Borsa İstanbul'daki olumlu yükselişte etkili oldu. Türk şirketlerinin hız kesmeden üretime ve ihracata devam etmesi, tedarik zincirinin bozulmaması için Türk şirketleriyle çalışılması fikrini yatırımcı açısından daha ön plana taşırken, bu alanda faaliyet gösteren şirketler de yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa'da Finfree'nin sunduğu basit, anlaşılır ve bilgilendirici yapıyla yatırım planlayanlar, seanslık, günlük ve haftalık önemli kazançlar sağladı."

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN İLGİ

Hedeflerinin 5 yıllık bir dönemde Türkiye'de borsaya yatırım yapmayı alışveriş kadar kolay hale getirmek olduğunu vurgulayan Dal, "Borsada yatırım için profesyonel olmak gerekmiyor. Borsa yatırımı için kişiye gereken eğitim, keşif, araştırma ve takip gibi ihtiyaçları tek platformda sunarak, fırsatları inanılmaz yalınlıkta ortaya koyuyoruz. Türkiye'de borsanın daha da büyük bir hacme ulaşması için ihtiyaç olan küçük miktarlarda yatırımları bulunan genç kesimi, her geçen gün daha fazla borsa yatırımcısı haline getiriyoruz. Yola ilk çıktığımızda 50 bin olan indirme sayısının kısa sürede 300 bin rakamına ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

FİNFREE HAKKINDA

Finfree, kullanıcılarının kendi başına yatırım yapabilmesini sağlayan ve profesyoneller ile bilgi asimetrisini yok ederek yatırımı demokratikleştiren yeni nesil yatırım uygulaması olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmeksizin yatırım ihtiyaçlarına mobilden çözüm bulabiliyor, tamamen dijitalleşmiş yalın yatırım platformu olarak dikkat çekiyor. Platform kullanıcılarına ücretsiz finansal veriler, ücretsiz portföy yönetimi, ücretsiz eğitim ve sermaye piyasalarına yalın erişim hizmetleri sunarak sınırları aşmayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | '5 yılda borsaya yatırımı alışveriş kadar kolay hale getireceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | "5 yılda borsaya yatırımı alışveriş kadar kolay hale getireceğiz" - Son Dakika
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