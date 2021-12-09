Üye Girişi
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor - Son Dakika

Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor

09.12.2021 20:12

Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor Kayınvalideler torunları için yarışıyor Fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.

Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor

Kayınvalideler torunları için yarışıyor

BURSA - Fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bursa Vakıflar Bölgesi'ndeki kuyumcular çarşısında satılan altın emzikler ilgi görüyor. Fiyatların 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satılan emziklere en çok rağbeti anneanne ve babaanneler gösteriyor. 2-3 gram olarak satılan emzikler daha sonra aileler tarafından hatıra olarak saklanıyor. Emziklerin yanı sıra altın biberonların da satıldığı kuyumcularda artan altın fiyatlarına rağmen bu ürünler vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

20 yıla yakındır kuyumculuk sektörü içerisinde bulunan Mustafa Turan, "650 yıllık çarşıda kuyumculuk yapıyorum. Çocuklar her zaman dünyaya geliyor ve nesilden nesile bu şekil devam ediliyor. Bu altın emzik ve biberonlar için anneanneler ve babaanneler adeta yarışıyor. Bunu tatlı rekabet olarak adlandırabiliriz. Altın emzikler için çocuk doğduğu gibi anneanne ve babaanne tarafından çocuğun ağzına bir kere değtirdikten sonra odasına asılarak hatıra olarak saklanıyor. Aralarında 'İlk emzik benden' yarışması var. Şu an ilgi gören bu ürün 2 buçuk 3 gram civarında geliyor. Fiyat olarak ortalama 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bu ürünler farklı olduğu için değerleri ne kadar olursa olsun ilgi çekiyor ve satışları devam ediyor" diye konuştu.

Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor
Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor

Bursa, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi 20:57 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
21:04 Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı
20:58 HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
20:56 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
20:54 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı         
21:04
HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı         
20:59
CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli         
20:55
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 21:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselse de altın emzik rekabeti bitmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement