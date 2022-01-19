Son dakika haberleri... Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 480,9 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 artarak 15.809,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükselerek 7.589,66 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 7.172,98 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41'lik düşüşle 27.370,85 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,16 değer kazanarak 1,134 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 vakalarındaki yükselişe ve Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilime odaklandı.

İngiltere'de enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile "son 30 yılın en yüksek seviyesine" ulaştı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, AB ülkelerinde Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yüzde 1,89'a kadar yükselerek son 2 yılın en üst seviyesine çıktı.