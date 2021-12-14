Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,55 artışla 476,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 15.683 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 yükselişle 7.282 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,66 artışla üzerinde 6.989 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 0,65 primle 26.723 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1274 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da artış eğilimindeki enerji fiyatlarına paralel yüksek enflasyon endişelerinin devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü de Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları öncesinde pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.