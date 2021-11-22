Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu.
22.11.2021 10:21
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu.
Bakan Dönmez: "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira"
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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