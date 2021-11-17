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Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

17.11.2021 18:51
Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Petkim7,717,93-2,77Erbosan118,50120,90-1,99Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Petkim7,717,93-2,77
Erbosan118,50120,90-1,99
Bera Holding10,0810,27-1,85
Garanti Bankası11,9012,07-1,41
Sabancı Holding13,9214,08-1,14
Global Yatırım Holding2,112,13-0,94
Kerevitaş Gıda4,244,28-0,93
Esenboğa Elektrik27,8028,06-0,93
ARD Bilişim Teknolojileri50,2550,70-0,89
Şekerbank1,151,16-0,86
Aksa23,6623,84-0,76
QUA Granite Hayal Yapı11,2511,32-0,62
Aydem Enerji6,526,56-0,61
Aksa Enerji7,697,73-0,52
Çemtaş15,3215,38-0,39
Doğuş Otomotiv43,7443,90-0,36
Koza Madencilik18,3318,38-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Erbosan, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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