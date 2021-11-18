Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bankası 3,60 3,37 6,82 Şişe Cam 11,11 10,42 6,62 Bera Holding 10,66 10,08 5,75 Otokar 379,00 361,50 4,84 Ereğli Demir Çelik 21,02 20,14 4,37 İş Yatırım Menkul Değerler 18,80 18,03 4,27 Kordsa Teknik Tekstil 30,34 29,10 4,26 İş Bankası (C) 7,21 6,92 4,19 Tümosan Motor ve Traktör 17,10 16,43 4,08 İskenderun Demir Çelik 16,72 16,11 3,79 Anadolu Grubu Holding 33,22 32,02 3,75 Gözde Girişim 8,21 7,94 3,40 Arçelik 40,98 39,68 3,28 Alkim Kimya 17,80 17,24 3,25 ASELSAN 18,64 18,11 2,93 Enka İnşaat 13,11 12,74 2,90 Garanti Bankası 12,24 11,90 2,86 Vakıflar Bankası 3,95 3,86 2,33 BİMMağazalar 66,95 65,45 2,29 ARD Bilişim Teknolojileri 51,30 50,25 2,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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