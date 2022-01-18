DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Bursa'da 19 yılda yapılanlara ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa'da 19 yılda yapılan 43 sulama tesisiyle 554 bin 990 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, böylece çiftçiye yıllık 584 milyon lira ilave zirai gelir sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin yatırımları ve Bursa'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Bursa'da sulamanın önemine değinen Yıldız, "Bunun için 5 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 5 sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplam 24 bin 490 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Bursa, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda Bursa'da inşa edilen 43 sulama tesisiyle 554 bin 990 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Bursa'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 584 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bursa'da 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek, milletimizin istifadesine sunduk. Bursa'da ziraatın daha da gelişmesi için 19 yılda kente 120 tesis ile 4 milyar 295 milyon liralık yatırım yaptık ve 21 baraj ile 16 gölet inşa ettik. Bursa'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir."

"Bursa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz"

Kentte 19 yılda tamamlanan 20 taşkın koruma tesisiyle 14 yerleşim yeri ve 47 bin 403 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktaran Yıldız, 2 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında, 19 yılda 175 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını belirten Yıldız, "Bursa'da 38 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağımız, daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bursa'da son 19 yılda 12 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak, yıllık 656,94 milyon KWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 186,99 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Marmara'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bursalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bursa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 10 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."