Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,806845
|-1,65
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,538695
|-1,59
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223847
|-1,28
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032521
|-0,93
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028175
|-0,67
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,830535
|-3,80
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,527594
|-2,54
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|28,152060
|-1,37
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|27,123730
|-1,25
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|67,922988
|-1,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,187280
|-3,43
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,374570
|-3,34
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,172596
|-2,47
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082850
|-2,41
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,700946
|-2,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|6,237189
|-2,31
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,202418
|-1,40
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,670913
|-1,28
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,052143
|-1,18
|HSBC Portföy Değ. Fon
|205,083720
|-1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,212520
|-2,55
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,598107
|-2,53
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,210808
|-1,51
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,902192
|-1,22
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,530559
|-0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi