Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 4 fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021124
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,071429
|-1,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,969060
|-0,25
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,091735
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi