Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544075
|1,00
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225177
|0,59
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083279
|0,50
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,036967
|0,48
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,276327
|0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,897980
|2,37
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,715244
|1,66
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,128061
|1,19
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,322189
|0,51
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,115732
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,237481
|0,67
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,988054
|0,11
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,036543
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,022754
|0,04
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|2,098523
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,022810
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,402576
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,246388
|0,04
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,074043
|0,04
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,142469
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi