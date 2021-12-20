Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 76,55 85,05 -9,99 Şok Marketler Ticaret 13,61 15,12 -9,99 Ülker Bisküvi 19,47 21,46 -9,27 BİM Mağazalar 71,65 77,25 -7,25 İş Finansal Kiralama 3,26 3,51 -7,12 Çan2 Termik 10,58 11,35 -6,78 Türkiye Sigorta 4,96 5,31 -6,59 Gübre Fabrikaları 80,40 86,05 -6,57 Erbosan 118,70 127,00 -6,54 Emlak Konut GMYO 2,34 2,50 -6,40 Halk GMYO 2,35 2,51 -6,37 Tümosan Motor ve Traktör 18,01 19,21 -6,25 Şekerbank 1,09 1,16 -6,03 ARD Bilişim Teknolojileri 7,01 7,45 -5,91 Biotrend Çevre ve Enerji 5,56 5,89 -5,60 Yataş 11,85 12,53 -5,43 Ziraat GMYO 2,47 2,61 -5,36 Karsan Otomotiv 3,69 3,89 -5,14 İş Bankası (C) 7,60 8,01 -5,12 Parsan 32,50 34,20 -4,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)