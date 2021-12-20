Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|76,55
|85,05
|-9,99
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|15,12
|-9,99
|Ülker Bisküvi
|19,47
|21,46
|-9,27
|BİM Mağazalar
|71,65
|77,25
|-7,25
|İş Finansal Kiralama
|3,26
|3,51
|-7,12
|Çan2 Termik
|10,58
|11,35
|-6,78
|Türkiye Sigorta
|4,96
|5,31
|-6,59
|Gübre Fabrikaları
|80,40
|86,05
|-6,57
|Erbosan
|118,70
|127,00
|-6,54
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,50
|-6,40
|Halk GMYO
|2,35
|2,51
|-6,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,01
|19,21
|-6,25
|Şekerbank
|1,09
|1,16
|-6,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,01
|7,45
|-5,91
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,56
|5,89
|-5,60
|Yataş
|11,85
|12,53
|-5,43
|Ziraat GMYO
|2,47
|2,61
|-5,36
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,89
|-5,14
|İş Bankası (C)
|7,60
|8,01
|-5,12
|Parsan
|32,50
|34,20
|-4,97
Kaynak: AA
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