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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

20.12.2021 13:32
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto Fabrikası76,5585,05-9,99Şok Marketler...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası76,5585,05-9,99
Şok Marketler Ticaret13,6115,12-9,99
Ülker Bisküvi19,4721,46-9,27
BİM Mağazalar71,6577,25-7,25
İş Finansal Kiralama3,263,51-7,12
Çan2 Termik10,5811,35-6,78
Türkiye Sigorta4,965,31-6,59
Gübre Fabrikaları80,4086,05-6,57
Erbosan118,70127,00-6,54
Emlak Konut GMYO2,342,50-6,40
Halk GMYO2,352,51-6,37
Tümosan Motor ve Traktör18,0119,21-6,25
Şekerbank1,091,16-6,03
ARD Bilişim Teknolojileri7,017,45-5,91
Biotrend Çevre ve Enerji5,565,89-5,60
Yataş11,8512,53-5,43
Ziraat GMYO2,472,61-5,36
Karsan Otomotiv3,693,89-5,14
İş Bankası (C)7,608,01-5,12
Parsan32,5034,20-4,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Enerji, Aksa, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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