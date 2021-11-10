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Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı

10.11.2021 12:01
Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı

Son dakika haber... Kaspersky araştırmacıları, casus yazılımlardan olan takip yazılım (stalkerware) programlarının küresel analiz sonuçlarını açıkladı.

Kaspersky araştırmacıları, casus yazılımlardan olan takip yazılım (stalkerware) programlarının küresel analiz sonuçlarını açıkladı.

Takip yazılımları sıradan insanlar tarafından satın alınabilen, akıllı cihaz aracılığıyla başka bir kişinin özel hayatını gizlice gözetlemek için kullanılan ve genellikle yakın partner şiddetinin bir parçası olarak kullanılan ticari yazılım olarak tanımlanıyor.

Bu tür programlar tarafından istismarcıya aktarılan kişisel veri türleri, coğrafi konumdan sosyal medya mesajlarına ve herhangi bir anda cihazdaki kamerayı açabilme yeteneğine kadar değişiyor. Kaspersky'nin Stalkerware'in Durumu raporuna göre, toplamda, dünya çapında en az 53 bin 870 mobil kullanıcı Kaspersky'yi yükledikten sonra telefonlarında bu programın varlığına rastladı.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Türkiye'den 644 kullanıcı, mobil platformlar için Kaspersky güvenlik çözümünü yükledikten sonra telefonlarında takip yazılımı olduğunu öğrendi.

Şubat 2021'den bu yana DeStalk konsorsiyum ortakları, mağdurlara daha çok yardımcı olmak ve çevrimiçi cinsiyete dayalı şiddeti önlemek amacıyla e-öğrenme kursu geliştiriyor. Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne göre her 10 kadından biri 15 yaşından itibaren siber şiddete maruz kalıyor. Avrupa'da, siber taciz yaşayan her 10 kadından 7 ise yakın bir partnerden en az bir fiziksel veya cinsel şiddet yaşadı.

Çevrimiçi kurs, bu alandaki bilgi boşluğunun doldurulması yolunda önemli bir kilometre taşı olarak dikkati çekiyor. Uygulayıcılar ve yetkililer siber şiddet ve takipçi yazılımlarının kullanımını tanıma ve durdurma yeteneklerini geliştirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor.

Kurs, Kaspersky'nin Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu üzerinden sunuluyor

Kaspersky, e-öğrenme paketini Fundacion Blanquerna, Una Casa per l'Uomo, Regione del Veneto ve WWP EN iş birliğiyle geliştirdi. Kurs, şirketin eğitim platformlarından biri olan Kaspersky'nin Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu üzerinden sunuluyor. Avrupa Komisyonu'nun Hak, Eşitlik ve Vatandaşlık (REC) Programı'nın desteği sayesinde çevrim içi kurs hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güney Avrupa Genel Müdürü Tanguy de Coatpont, şunları kaydetti:

"Araştırma ve eğitim alanında uzman ortaklarımız, sivil toplum kuruluşları ve devlet yetkilileriyle siber şiddet ve takipçi yazılımları konusundaki bu önemli eğitim için içerik geliştirmek üzere DeStalk e-öğrenme çalışmalarına öncülük etmekten onur duyuyoruz. Farklı disiplinlerdeki uzmanlığımızı birleştirerek, platformumuzda benzersiz bir çevrimiçi kurs tasarladık. Aile içi şiddet konusunda çalışan profesyonellerin ve devlet yetkililerinin yeteneklerini artırmayı amaçlayan mikro öğrenme yaklaşımımız ve otomatik eğitim yolları, kullanıcıların kendi hızlarında öğrenmelerini ve siber şiddet ve takipçi yazılımlarının kurbanlarını desteklemek için gereken becerileri kazanmalarını sağlayacaktır."

Kaspersky, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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