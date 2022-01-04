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Son dakika haberleri... Kazancı Holding, SAP Türkiye iş birliği ile enerji dönüşüm projesine imza attı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kazancı Holding, SAP Türkiye iş birliği ile enerji dönüşüm projesine imza attı

04.01.2022 14:51
Son dakika haberleri... Kazancı Holding, SAP Türkiye iş birliği ile enerji dönüşüm projesine imza attı

Son dakika haberleri: Kazancı Holding, kurumsal uygulama ve yazılım firması SAP Türkiye ile dijital dönüşüm projesine imza attı.

Kazancı Holding, kurumsal uygulama ve yazılım firması SAP Türkiye ile dijital dönüşüm projesine imza attı.

Kazancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 4 yıl sürecek proje kapsamında Türkiye'de enerji sektöründe SAP S/4HANA sistemine geçiş yapan ilk şirket olarak öncü oldu.

Avrupa'da son zamanlarda gerçekleştirilen en kapsamlı enerji dönüşüm projesinin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Dünyada bir ilk olarak gaz ve elektrik dağıtımını bir arada sunan Kazancı Holding, projenin ilk fazında 6 milyona yakın abonesinin sayaçtan tahsilata tüm süreçlerini dijitalleştiriyor.

Yapay zeka, öğrenen makineler ve gelişmiş analitikler dahil yerleşik tüm akıllı teknolojileri içeren kurumsal kaynak planlama sistemi olan SAP S/4HANA, gerçek-zamanlı veri analitiği ve tahminlemeyi mümkün kılarak hızlı ve verilerle yönlendirilen karar verme sürecinin de yolunu açıyor.

SAP Türkiye ile iş birliği yapan Kazancı Holding, 4 kıtada 173 ülkeye yayılan operasyonlarını tek merkezden daha hızlı, güvenli ve verimli olarak yönetebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Dijitalleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, 2022 ve 2023 yıllarında enerji üretimi ve jeneratör gruplarının da dijital altyapılarını en ileri teknolojileri yenileyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"4 kıtaya yayılan operasyonlarımızı en verimli ve güvenli şekilde yönetebilmek için SAP ile enerji sektöründe 4 yıla yayılan çok büyük ölçekli bir dijital dönüşüm projesine imza atıyoruz. Bu projenin ilk aşamasında, Holding bünyesindeki 65 şirketimizin ve bu şirketlerimizin hizmet verdiği 31 ildeki 6 milyona yakın doğalgaz ve elektrik abonesinin sayaçtan tahsilata tüm süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Ayrıca Türkiye enerji sektöründe S/4HANA geçişini gerçekleştiren ilk şirket olmanın heyecanını yaşıyoruz."

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geri dönüşüm, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kazancı Holding, SAP Türkiye iş birliği ile enerji dönüşüm projesine imza attı - Son Dakika Ekonomi


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