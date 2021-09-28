Son dakika haberleri... Pakistan'dan Türkiye'ye e-ticaret yatırımı

Pakistanlı iş insanı Serdar Noorzad, Türkiye'nin e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefinin hatırı sayılır bir payına talip olduklarını söyledi. Noorzad Petro Kimya'nın Türkiye Temsilcisi Serdar Noorzad pandemi döneminde artan e-ticaret hacmini bir yatırım fırsatı olarak gördüğünü ifade etti. E-ticaret platformunun Pakistan'dan Türkiye'ye yaptıkları yatırımın başka bir ayağı olacağını belirtti.

Serdar Noorzad, "Türkiye merkezli bir e-ticaret platformu kurma aşamasındayız. Pandemi döneminde öngörülemez şekilde yükselen e-ticaret hacminin 2021 yılının ilk yarısında 150 milyar lirayı geçmesi 2023 hedeflerine çok daha erken ulaşılabileceğinin sinyallerini veriyor. Biz de Pakistan'daki kaynaklarımızla kurmuş olduğumuz e-ticaret platformuyla bu rakamlara hatırı sayılır katkılarda bulunacağız" diyerek bu iddialarını destekledi.

"TEKELLEŞMENIN ÖNÜNE GEÇECEĞIZ"

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de çok güçlülerin olduğunu söyleyen Serdar Noorzad, "Elbette her sektörde olduğu gibi e-ticaret sektöründe de çok güçlü oyuncular var. Ama bu güçlü oyuncuların sektörde tekelleşmeye gitmesi istenmeyen bir durumdur. Biz de kendi e-ticaret platformumuz sayesinde bu tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Diğer platformlardan farklı olarak İstanbul dışında Akdeniz Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde en az birer ilde dağıtım merkezleri oluşturacağız. Bu sayede hem o şehirlerin de gelişmesine katkı sunacağız hem de dağıtımın daha hızlı yapılmasını sağlayacağız. Bu sayede küçük ve orta ölçekli e-ticaret siteleri ve platformları ile yerel bazda üretim yapan firmalar da pastadan pay alabilecek. Hepimiz el birliği ile bu sektörde güven ve kaliteyi birlikte inşa edeceğiz. Güçlülerin hakim olduğu bir e-ticaret sektörü değil, daha çok birlikte daha güçlü olduğumuz bir sektör haline gelmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklindeki sözleri ile de diğer e-ticaret platformlarından hangi konularda farklı bir çalışmalarının olacağını da ifade etti.