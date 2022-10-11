PTT AŞ, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu 7,50 lira bedelli (90x45 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Kurtuluş Savaşı'nın sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan TBMM Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına çıkarılan söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün "Mudanya PTT Müdürlüğü/ BURSA" adresinde "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı 11.10.2022 BURSA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... PTT'den 'Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika