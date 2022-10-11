Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu 7,50 lira bedelli (90x45 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

Mudanya, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... PTT'den 'Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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