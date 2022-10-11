Son dakika haberleri... PTT'den "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... PTT'den "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

11.10.2022 09:34
Son dakika haberleri... PTT'den "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Bir son dakika haberine göre PTT AŞ, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu 7,50 lira bedelli (90x45 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan TBMM Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına çıkarılan söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün "Mudanya PTT Müdürlüğü/ BURSA" adresinde "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. Yılı 11.10.2022 BURSA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

YORUMLAR
500
Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı Bursa yerel haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları coşkuyla başladı
Kaynak: AA

Mudanya, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... PTT'den 'Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:54:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... PTT'den "Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement